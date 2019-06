Verhoogde waakzaamheid aan Blaarmeersen na vechtpartij Jeffrey Dujardin

01 juni 2019

20u58 6 Gent Sinds de grote vechtpartij die plaatsvond op 22 april, is de beveiliging bij het Gentse domein Blaarmeersen verhoogd. De lokale en federale politie houden verhoogd toezicht en ook twee toezichthouders van Farys zijn ter plekke.

De aanleiding van de vechtpartij was niet duidelijk. Volgens getuigen was er zeker drank in het spel, en zouden er spanningen geweest zijn tussen een groep jongeren uit Brussel en enkele jongens uit Gent. Dat er enkele Brusselaars op zijn minst betrokken waren, staat vast. Bij de knokpartij waren ook enkele minderjarigen betrokken.

Om de problematiek te counteren, organiseerde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) snel na het incident een overlegronde. Daarbij werd beslist dat de politie en Farys extra beveiliging gingen voorzien. De politie houdt verhoogd toezicht op de Blaarmeersen, met een hondenpatrouille en wijkpatrouille die in de buurt patrouilleren. Ook de cavalerie van de federale politie was ter plekke zaterdag. Daarnaast zet terreinbeheerder Farys twee toezichthouders in. “Ze zijn visueel aanwezig zijn op het terrein”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester De Clercq. “Bij problemen verwittigen ze de politie meteen.”

Op zaterdag leken de strandgangers zich vooral bezig te houden met zonnen en plezier maken. Natuurlijk konden sommige kindjes het niet laten om de paarden eens te aaien.

Volgens politiewoordvoerder Matto Langeraert was het rustig de afgelopen dagen, “Er zijn nog geen meldingen binnengekomen”, klinkt het.