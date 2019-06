Verhoogde waakzaamheid aan Blaarmeersen na vechtpartij: voor het eerst politiepatrouille te paard Jeffrey Dujardin

01 juni 2019

20u58 13 Gent Een primeur dit weekend op de Blaarmeersen: een politiepatrouille te paard. Sinds de grote vechtpartij op 22 april is de beveiliging op het Gentse domein Blaarmeersen verhoogd. De lokale en federale politie patrouilleren meer en ook twee toezichthouders van Farys zijn ter plekke. Meer dan 4.000 zonnekloppers zijn geteld, maar geen incidenten .

Wat de aanleiding van de vechtpartij op paasmaandag was, werd nooit duidelijk. Volgens getuigen was er zeker drank in het spel, en zouden er spanningen geweest zijn tussen een groep jongeren uit Brussel en enkele jongens uit Gent. Dat er op zijn minst enkele Brusselaars bij betrokken waren, staat vast. Ook minderjarigen knokten mee.

Extra beveiliging

Om de problemen te counteren, organiseerde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) snel na het incident een overlegronde. Daarbij werd beslist dat de politie en Farys extra beveiliging zouden voorzien. De politie houdt verhoogd toezicht op de Blaarmeersen: een honden- en wijkpatrouille houdt de buurt in de gaten. Ook de cavalerie van de federale politie was ter plekke zaterdag. Daarnaast zet terreinbeheerder Farys twee toezichthouders in. “Ze zijn visueel aanwezig zijn op het terrein”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester De Clercq. “Bij problemen verwittigen ze de politie meteen.”

Onze paarden zijn iets ouder, ze zijn gewoon om tussen de mensen te komen. Je kan ze bij wijze van spreken inzetten op de kermis Politie te paard

Tijdens het weekend leken de strandgangers zich vooral bezig te houden met zonnen en plezier maken. Natuurlijk konden sommige kindjes het niet laten om de politiepaarden eens te aaien. “Onze paarden zijn al iets ouder, ze zijn gewoon om tussen de mensen te komen” klinkt het bij de ruiters. “Je kan ze bij wijze van spreken inzetten op de kermis.” De politiemannen hadden gelukkig een polo aan, gezien de hoge temperaturen. “Of het warm is met die helm? We zijn dat al gewoon, plus het mooie uitzicht helpt natuurlijk”, zeggen ze met een glimlach.

Geen incidenten

Het lijkt een druk weekend te worden voor de Blaarmeersen, “Zaterdag hebben we 400 toegangstickets verkocht, dat zijn dus enkel de auto’s die binnenrijden”, klinkt het bij het beheer. “Op het strand en in de buurt zaten toen meer dan 2.000 zonnekloppers. Zondag merkten we al dat het iets drukker was tegen de middag.” Volgens politiewoordvoerder Matto Langeraert was het rustig de afgelopen dagen, “Er zijn nog geen meldingen van incidenten binnengekomen. Er was zaterdag wel een klein brandje, maar dat was vlug onder controle”, klinkt het. Zaterdag en zondag waren er in totaal twaalf redders ter plekke van 13 tot 19 uur. Die moesten af en toe wel ingrijpen nadat mensen in onbewaakte zones aan het zwemmen waren.