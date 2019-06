Verhoging rusthuisprijzen toch nog niet zo zeker Sabine Van Damme

24 juni 2019

22u50 2

De PVDA beloofde vuurwerk op de gemeenteraad, onder meer bij het punt over de verhoging van de dagprijzen in de Woonzorgcentra van het OCMW. De prijs van een OCMW-rusthuiskamer zou met 5 euro per dag, of 150 euro per maand, stijgen. Maar het punt verdween van de agenda.

“Ontoelaatbaar, we zullen ons met man en macht verzetten tegen deze prijsverhoging”, zei Tom De Meester van PVDA eerder deze maand. “We doen dit niet graag, maar we kunnen niet anders”, zei OCMW-voorzitter Rudy Coddens toen. “Onze prijzen zijn niet meer verhoogd sinds 2009.”

Het beloofde een stekelig debat te worden op de gemeenteraad. Maar zo ver kwam het niet. PVDA diende een amendement in, maar kreeg bericht dat dit zonder voorwerp was. Het punt over de dagprijzen van de Woonzorgcentra was immers van de agenda gehaald. “Uit nader onderzoek is gebleken dat het dossier op dit moment onvolledig is inzake de maatregelen voorafgaand aan een eventuele dagprijsverhoging”, legt Coddens uit. “We werken momenteel ook nog volop aan ons Meerjarenplan 2020-2024. We gaan dus eerst de tijd nemen voor een nog grondigere analyse van de cijfers, en trekken daarom dit dossier terug.” Uitstel dus, maar daarom nog niet noodzakelijk afstel. Al lijkt het daar voorlopig wel sterk op.