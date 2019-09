Verhofstadt zetelt nog steeds Sabine Van Damme

25 september 2019

14u51 2 Gent Eerder onverwacht dook Guy Verhofstadt zowel maandag als dinsdag terug op in de Gentse gemeenteraad. Dat was al van februari geleden, en eigenlijk ging iedereen al uit van zijn ontslag uit de raad.

Maar Verhofstadt was er dus terug, zowel op maandag- als op dinsdagavond. In Verhofstadt-stijl dan wel, met te laat toekomen en te vroeg vertrekken. Dat de oud-premier op de lijst stond voor de gemeenteraadsverkiezingen om Mathias De Clercq te steunen was geen verrassing, dat hij zelf wilde zetelen was dat wel. Maar hij zou het doen, zo beloofde hij. Alleen doken dan Brexit-toestanden en nationale en Europese verkiezingen op, waardoor in de agenda van Verhofstadt andere plaatsen dan Gent voorrang kregen. Eerste opvolger bij Open Vld, Nicolas Vanden Eynden, liep zich al warm langs de lijn, want in de wandelgangen was te horen dat Verhofstadt na de verkiezingen, of toch zeker na de zomer, zijn ontslag wel zou geven voor de Gentse gemeenteraad. Niet dus. Maar of hij de rit de volledige 6 jaar zal uitzitten, dat blijft toch afwachten. Al willen ze daar bij de partij niet veel over kwijt. “Verhofstadt is een volwaardig lid van onze fractie van onze gemeenteraad”, reageert Open Vld-fractieleider Stephanie D’Hose.

