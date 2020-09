Verhofstadt neemt dan toch ontslag uit de gemeenteraad. “Niet te combineren met Europees mandaat” Sabine Van Damme

02 september 2020

11u45 0 Gent Guy Verhofstadt (66) neemt ontslag uit de gemeenteraad van Gent. Verrassend is dat niet, de oud-premier was het voorbije anderhalf jaar hooguit 5 keer aanwezig. De officiële uitleg luidt dat zijn functie in de gemeenteraad niet te combineren valt met zijn Europees mandaat. Alana Herman volgt hem op.

Geen Verhofstadt dus in de komende gemeenteraad van september. Dat bevestigt Open Vld-fractieleider Stephanie D’Hose. Verrassend is zijn ontslag niet. Hij was er de voorbije gemeenteraden namelijk ook nooit, zelfs niet bij de digitale edities sinds corona. Sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraad in januari 2019 is hij hooguit 5 keer aanwezig geweest. Als hij er wel was, verliet hij de raad vaak voortijdig. Dat Verhofstadt geen zes jaar zou zetelen, was te verwachten. In zijn beginperiode, van 1976 tot 1982, zetelde hij uiteraard wel in Gent.

Ook bij de verkiezingen van 2006 raakte hij verkozen. Toen zetelde hij van 2007 tot 2009. Ook toen volgde hij – net als dit keer – geen commissies. In 2007 moest hij wel een afspraak met de Russische president Vladimir Poetin cancelen omdat zijn aanwezigheid op de gemeenteraad vereist was, er was toen immers een krappe meerderheid. Nu is er een heel ruime meerderheid, dus maakt het niet echt uit of Verhofstadt er is of niet.

“Ik heb er zin in”, zei hij nochtans voor de verkiezingen. “Ik woon in Gent en heb dus wel wat over die stad te vertellen, tenminste, als de Gentenaars dat willen.” Hij vertelde uiteindelijk niks over zijn stad in de gemeenteraad. Eigenlijk werd zijn ontslag al vorig jaar in september verwacht. Nu hij er de brui aan geeft, zal hij worden opgevolgd door Alana Herman. De fractie van Open Vld in de gemeenteraad wijzigde al stevig sinds de nieuwe legislatuur. Eerder stopte ook al Steve Stevens, omdat zijn mandaat niet te combineren was met zijn gezinsleven. Hij werd opgevolgd door Nicolas Vanden Eynden. Veli Yüksel vervoegde de blauwe fractie toen hij overstapte van bij CD&V.