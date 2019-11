Verhitte gemeenteraad: burgemeester en Vlaams Belang in beschamende discussie Sabine Van Damme

18 november 2019

21u10 0 Gent Lang geleden dat de decibels in de Gentse gemeenteraad zo hoog opliepen. Thema: de opvang van vluchtelingen én van Roma in wijk Muide-Meulestede. Burgemeester Mathias De Clercq zei dat hij het gehad heeft met het opruiende discours van Vlaams Belang. Johan Deckmyn schoot uit zijn krammen en eiste excuses, die hij niet kreeg.

De Clercq kwam dan ook heel fel uit de hoek, iets wat we niet gewoon zijn van hem. Samengevat: “Met uw taalgebruik voedt u de angst, polariseert u de maatschappij, laat u uitschijnen dat niemand hier welkom is. Waar wil u naartoe? Een brandstichting zoals in Bilzen?” Dat pikte Deckmyn uiteraard niet. “U beschuldigt mij van politieke terreurdaden. Ik eis verontschuldigingen. Ik heb in 20 jaar nooit zo’n laag betoog gevoerd als de burgemeester hier.” Waarop alle Vlaams Belangers het op een roepen zetten, net als een hoop schepenen en wat N-VA-leden, die ‘en passant’ even mee betrokken werden door de burgemeester. Voorzitter Zeneb Bensafia probeerde de boel te bedaren, maar raakte niet direct boven het geroep uit. “Ik kom geen millimeter terug op mijn uitspraken”, aldus nog De Clercq. De inhoud van de zaak, de opvang van mensen in moeilijkheden, ging verloren in een beschamende scheldtirade.

Het fragment kan vanaf dinsdag herbeluisterd worden via deze link.