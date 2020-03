Verhalen van Gentenaren in quarantaine Jill Dhondt

20 maart 2020

13u17 0 Gent Relaas is een verzamelbank voor waargebeurde verhalen van gewone mensen. Normaal gezien is er elke maand een vertelavond, maar door de coronamaatregelen gaan deze even niet door. Daarom organiseren de verhalenverzamelaars een online evenement waar Gentenaren vanuit hun luie zetel kunnen vertellen of luisteren.

“Hoewel iedereen in zijn kot moet blijven, willen we met Relaas toch graag doen wat we anders doen: samen verhalen vertellen”, klinkt het. “Fysiek in groep samenkomen is uiteraard geen optie momenteel, daarom opteren we voor een digitaal verhalenmoment. Op zondagavond 22 maart kan iedereen die wil korte verhalen vertellen of ernaar luisteren. Dat allemaal vanuit hun eigen, luie zetel.”

Wie erbij wil zijn op de digitale verhalenavond, kan zich registeren via Eventbrite. Opgelet: ook online zijn de plaatsen beperkt, je schaft dus best op voorhand een gratis ticket aan. Even na de registratie ontvangen de deelnemers een beveiligde link, waarmee ze kunnen deelnemen aan de verhalenroulette. De avond zelf kunnen vertellers en luisteraars zich vanaf 19 uur aanmelden, en kiezen welke rol ze die avond willen aannemen. De organisatoren steken de namen van de vertellers in een digitale hoed, en trekken daar in de loop van de avond namen uit. Wiens naam uit de hoed komt, mag zijn relaas doen. De verhalen draaien rond twee thema’s: ‘achter gesloten deuren’ of ‘verkeerd moment, verkeerde plaats’. Bereid je alvast voor op een origineel verhalenmoment voor het slapengaan.

Meer info op de Facebookpagina van het evenement.