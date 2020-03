Verhaal van Gentse patiënte gaat viraal: “Coronavirus is de hel! Ik smeek jullie, doe dit niemand aan” Wouter Spillebeen

17 maart 2020

18u00 1506 Gent “Ik smeek jullie, doe dit niemand aan”, zegt de Gentse Amaryllis Dobbelaere (47). Ze schreef haar ervaringen als coronapatiënt in het ziekenhuis in een Facebookpost, die in enkele uren duizenden keren gedeeld is. “Hopelijk beseffen mensen dat het echt menens is.”

“Ik behoor niet tot de risicogroep, en toch ben ik zaterdag opgenomen in de spoeddienst van het ziekenhuis met een virale longinfectie door een coronabesmetting”, schrijft Amaryllis, die niet weet waar ze het virus opliep. “Velen hebben milde klachten en zijn vrij vlug hersteld. Sommigen zijn doodziek. Ik behoor tot de groep ‘sommigen’.” De 47-jarige vrouw werd opgenomen nadat haar symptomen een week lang verergerden.

“Zoals tientallen messteken”

De vrouw kreeg last van hoestbuien en keelpijn en later hoge koorts, zweetbuien, nekpijn en hoofdpijn. “Bij die aanvallen heb ik gehuild als een klein kind. Het voelde aan als tientallen messteken in mijn lichaam. En op zo’n moment mag niemand je een knuffel geven. Dat is moeilijk. Het coronavirus is de hel.” De post werd in een paar uur tijd meer dan 3.000 keer gedeeld en er kwamen evenveel reacties van steun.

“In het ziekenhuis heb ik drie dagen hels afgezien”, zegt Amaryllis. “De pijn was vreselijk, ik kan het niet beschrijven. Ik vreesde echt voor mijn leven. Sommigen vergeleken het met een bevalling, maar dan heb je tenminste steun van een partner die erbij is. Dit moest ik alleen dragen, om niemand te besmetten.” Amaryllis nam de eerste dagen dat ze symptomen had de pijnstiller Ibuprofen, maar die versnelde mogelijk de symptomen. “Dat vertelde de dokter me in het ziekenhuis.”

Geen medicatie

“Morgen mag ik naar huis, maar ik zal er nog 14 dagen moeten blijven om uit te zieken”, vertelt Amaryllis. “Normaal zou ik nog een dag langer moeten blijven, maar de volgende patiënt moet komen. Dat is de harde realiteit.”

Amaryllis wil lezers vooral bewust maken. “Mensen zullen sterven, en niet alleen hoogbejaarden. Er zullen scenario’s komen dat dokters moeten kiezen tussen het leven van een 80-jarige en een dertiger. Iedereen kan de ziekte krijgen, en dan moet je geluk hebben dat je lichaam sterk genoeg is om ertegen te vechten. Want er is geen medicatie, alleen wat pijnstilling. Dus doe ik een oproep naar mensen om thuis te blijven.”