Verhaal van Gentse coronapatiënte gaat viraal: “Corona is de hel!” Wouter Spillebeen

17 maart 2020

18u00 8 Gent “Ik smeek jullie, doe dit niemand aan”, zegt de Gentse Amaryllis Dobbelaere (47). Ze schreef haar ervaringen als coronapatiënt in het ziekenhuis in een facebookpost die in enkele uren duizenden keren gedeeld is.

“Ik behoor niet tot de risicogroep, en toch ben ik zaterdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een virale longinfectie ten gevolge van een coronabesmetting”, schrijft Amaryllis, die niet weet waar ze het virus opliep. “Velen hebben milde klachten en zijn vrij vlug hersteld. Sommigen zijn doodziek. Ik behoor tot de groep ‘sommigen’.”

De vrouw kreeg last van hoestbuien en keelpijn en later hoge koorts, zweetbuien, nekpijn en hoofdpijn. “Bij die aanvallen heb ik gehuild als een klein kind. Het voelde aan als tientallen messteken in mijn lichaam. En op zo’n moment mag niemand je een knuffel geven. Dat is moeilijk. Corona is de hel.” De post werd in een paar uur tijd meer dan 3.000 keer gedeeld en er kwamen even veel reacties van steun.

De toestand van Amaryllis lijkt intussen aan de beterhand te zijn. “Morgen mag ik misschien naar huis om verder uit te zieken. Eerst moet ik mijn te hoge hartslag onder controle krijgen.” Door haar verhaal te delen, hoopt ze ogen te openen. “Lieve mensen, gebruik je verstand en blijf thuis! Het redt levens!”

