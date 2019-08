Vergunning Ecowijk vernietigd, buurt hoopt op tweede kans met ‘project op mensenmaat’ Sabine Van Damme

26 augustus 2019

17u13 0 Gent De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de vergunning voor de omstreden Ecowijk – bijgenaamd de Eurowijk – in Gentbrugge vernietigd. De reden daarvoor is juridisch-technisch, maar het buurtcomité hoopt dat de stad deze kans grijpt om het project te herbekijken en te herleiden tot de oorspronkelijke plannen. “Stadsontwikkeling op mensenmaat, beloven ze. Nu kunnen ze dat bewijzen.”

De omstreden Ecowijk in Gentbrugge is dus ‘on hold’ gezet door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is nu aan de deputatie van de provincie om daar binnen de vier maanden – tegen eind dit jaar dus – een mouw aan te passen. De reden van de vernietiging van de vergunning die de deputatie heeft is juridisch-technisch. De provincie leverde een vergunning af met daarin enkele voorwaarden. Maar die voorwaarden op zich – onder meer rond inrichting van het publiek domein en het aantal parkeerplaatsen – zijn zelf ook vergunningsplichtig. En omdat die zaken apart niet vergund waren, is de afgeleverde vergunning dus nietig.

Het ‘Buurtcomité Ecowijk 9050’ heeft opnieuw hoop. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen spreekt zich enkel uit over de wettelijkheid van de afgeleverde vergunning, niet over de inhoud ervan”, weet René Vermeir. “In principe moet de deputatie de afgeleverde vergunning nu dus gewoon wettelijk in orde brengen. Maar volgens onze raadsman is dat zo’n kluwen, dat de kans groot is dat de deputatie het hele dossier terug stuurt naar de stad, met de vraag het hele dossier opnieuw te bekijken, en een vergunning af te leveren voor het project zelf én het openbaar domein. En daar zit dan de kans op een realistischer project. Dit stadsbestuur heeft beloofd dat er stadsontwikkeling op mensenmaat komt, met inspraak. Zeker Groen kan zich dan beraden over dit project, dat onder de naam Eco is doorgeduwd, terwijl het duidelijk om Euro’s gaat.”

In 2013 werd het project Ecowijk – een ontwikkeling voor de site van het voormalige Ottenstadion van AA Gent en de aangrenzende tennis- en hockeyvelden van La Gantoise – voorgesteld als een gezinsvriendelijke nieuwe ecowijk, met 180 woningen, vooral laagbouw. Er was een inspraaktraject van 2 jaar met de buurt aan voorafgegaan. Maar dan kwamen projectontwikkelaars in het spel, en werd de nieuwe wijk er plots een met 300 woningen, waaronder heel wat appartementen tot 5 bouwlagen hoog, en commerciële ruimtes. De voorziene sociale woningen werden doodleuk geschrapt. De buurt verzet zich sindsdien met alle mogelijke wettelijke middelen, onder het motto ‘Ecowijk ja, Eurowijk neen’. “Wij hopen nu dus dat de stad alles zal herbekijken, met meer oor voor de buurt en minder oor voor projectontwikkelaars. Het bestuur wil de stadsvlucht van jonge gezinnen stoppen? Dit is hun kans. Ze moeten alleen nog willen…”

Stadsontwikkelingsbedrijf SoGent reageert met een droge mededeling op de website: “Sogent heeft kennis genomen van de beslissing van de Raad en wacht nu de nieuwe beslissing van de deputatie af. Die wordt verwacht in december van dit jaar.” Waarbij vooral ook wordt benadrukt dat slechts enkelingen zich verzetten tegen de plannen. Terwijl liefst 550 bezwaarschriften tegen het project zijn ingediend.