Vergeet Spaans en Italiaans, Latijn en Oudgrieks zijn de nieuwe talen: “IJlings op zoek naar nieuwe locaties en extra vrijwilligers om de cursus te geven” Wietske Vos

10 september 2020

13u52 0 Gent Latijn en Oudgrieks zijn het nieuwe Spaans en Italiaans. In het Gentse Poëziecentrum starten op 21 september lessenreeksen voor volwassenen en die kunnen op grote interesse rekenen. Het betekent meteen de start van het Centrum voor Historische Talen, dat verdwenen en verdwijnende talen weer onder de aandacht wil brengen. “We zijn blij met het succes, maar ook wat overdonderd”, zegt initiatiefnemer en oud-professorJacques Van Keymeulen.

“Aan de UGent merken we dat de studierichtingen Latijn, Oud-Grieks en heel wat andere historische talen onder druk staan”, zegt Jacques Van Keymeulen (68), oud-professor Nederlandse Taalkunde en dialectspecialist aan de UGent. “Dit jaar is het wat beter, maar vorig jaar telde de richting Oud-Grieks maar enkele studenten. Oud-Frans, Hebreeuws en nog enkele andere richtingen zijn afgeschaft. Alle studiedomeinen die niet onmiddellijk ‘nuttig’ zijn en iets opbrengen, hebben het moeilijk.”

Voor Latijn voor beginners hebben we al meer dan 30 inschrijvingen. We kunnen die cursus drie keer geven. Daar hadden we niet op gerekend Initiatiefnemer en oud-professor Jacques Van Keymeulen.

Om die tendens te keren, richtten Van Keymeulen en classica Rosine Van Oost het Centrum voor Historische Talen (CHT) op, dat een breed publiek weer warm wil maken voor Latijn, Oudgrieks uit de tijd van Homerus en andere historische talen. Tegen de verwachtingen in is het initiatief een groot succes: “Voor Latijn voor beginners hebben we al meer dan 30 inschrijvingen”, zegt Van Keymeulen. “We kunnen die cursus drie keer geven. Daar hadden we niet op gerekend. We zijn dan ook ijlings op zoek naar nieuwe locaties en extra vrijwilligers, om de cursus te ontdubbelen.” De lessen worden coronaproof georganiseerd, waardoor meer ruimte nodig is.

Voor de lessen mag het CHT gebruik maken van de zolder van het Poëziecentrum aan de Vrijdagmarkt. De 12 lezingen over oude talen die het centrum organiseert, vinden plaats in de protestantse kerk van de Brabantdam. Van Keymeulen: “Omwille van de coronamaatregelen kunnen we helaas niet in de UGent terecht, maar gelukkig mogen we deze locaties gebruiken voor een heel schappelijke prijs.”

Geen subsidies

De lesgevers zijn vrijwilligers, voor het merendeel gepensioneerde classici. Zij zijn niet van plan de cursisten zware spraakkunst of woordenschattabellen te laten studeren. Van bij de eerste lessen kunnen de cursisten proeven van korte tekstfragmenten in de historische context.

Het CHT krijgt geen subsidies, en dat wil Van Keymeulen graag zo houden: “Een van onze leuzen is ‘Libertas et scientia’, wat ‘Vrijheid en wetenschap’ betekent. We willen onafhankelijk zijn. Daarom zijn we ook blij als mensen ons willen steunen door lid te worden.”

Later hoopt Van Keymeulen het aanbod van het CHT uit te breiden met cursussen rond dialecten en naamkunde.

Lid worden van het CHT kan via www.historischetalen.be. Wie een locatie ter beschikking heeft voor lessen, kan contact opnemen via info@historischetalen.be of jacques.vankeymeulen@ugent.be