Verenigingen en ondernemers mogen gratis cafés op Vlasmarkt inpalmen

Erik De Troyer

09 juni 2020

17u45 0 Gent Cafés ZEPPOS en De Giraf op de Vlasmarkt zullen de hele zomer lang hun gebouwen ter beschikking stellen van verenigingen en kleine ondernemers. Zij kunnen er op zaterdag- en zondagnamiddag een eigen garageverkoop organiseren of er een pop-upwinkel van maken.

Door de opgelegde maatregelen kunnen wij binnen niet openen als danscafé”, zegt Pieter Ericx van de ZEPPOS. “Buiten runnen we wel ons terras van ongeveer 50 plaatsen maar binnen blijft ons pand leeg staan. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een concept dat er voor zorgt dat ons terras vol zit én dat getroffen verenigingen en ondernemers helpt.”

Garageverkoop

Concreet zullen verenigingen elke zaterdag tussen 14 en 19 uur een garageverkoop of ‘closet sale’ kunnen houden. “Op die manier hebben de verenigingen wat extra inkomsten en lokken wij wat meer volk naar ons terras. Iedereen wint er bij. Op zondag zullen kleine ondernemers zonder eigen winkel hun waren in de cafés kunnen verkopen. Voorwaarde is dat ze uit de ruime Gentse regio komt”, zegt Pieter.

Aanvankelijk zou Pieter alleen ZEPPOS ter beschikking stellen. Intussen doet De Giraf ook mee. “Wie weet sluiten nog meer zaken aan”, zegt Pieter. “We kunnen hier allemaal maar beter van worden. Als we deze zomer toch opnieuw de deuren volledig mogen openen is dat nog steeds geen probleem, want de meeste cafés hier beginnen er maar laat aan.”