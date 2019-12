Vereniging van Gentse Moskeeën stuurt kerstboodschap uit Jill Dhondt

24 december 2019

18u11 0 Gent De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) richt zich tot alle Gentenaren ter gelegenheid van Kerst, eindejaar en Chanoeka. In hun boodschap willen ze iedereen zalige feesten en een goed nieuwjaar wensen.

In hun kerstboodschap geeft de VGM aan dat kerst, eindejaar en Chanoeka momenten zijn waarop familiebanden en vriendschappen versterkt kunnen worden. Het zijn momenten die iedereen doen stilstaan bij wat er echt toe doet. “De warmste herinneringen schuilen vaak in de kleinste gebaren”, klinkt het. “Een glimlach volstaat soms om een ellendige dag te vergeten. Laten we mensen die zich verdwaald of kwetsbaar voelen daarom een hart onder de riem steken. Laten we spanningen overbruggen. Laten we de kleine gebaren ook na de feestdagen meenemen. We wensen iedereen een zalige Kerst, eindejaar, Chanoeka en het allerbeste in 2020 toe.”