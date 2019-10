Verdwaalde Liverpoolfans gaan niet in op aanbod AA Gent: “We zijn al op weg naar huis” Cedric Matthys

24 oktober 2019

12u25 2 Gent De twee Liverpoolfans die woensdag in Gent in plaats van Genk strandden voor de Chamions League-match Genk-Liverpool kunnen spijtig genoeg niet ingaan op het aanbod van AA Gent. De club bood het onfortuinlijke duo vrijkaarten aan voor de Europa League-wedstrijd AA Gent-Wolfsburg.

“We zijn spijtig genoeg al op weg naar huis”, zegt Robert Hill. De man runt een drukkerij in Londen en heeft deze namiddag enkele belangrijke afspraken op het programma. Spijtig genoeg kan de Engelsman zijn vrijkaarten niet verpatsen aan de Wolfsburgsfans die in Gent ronddolen. Naar verluidt zouden een tweehonderdtal fans geen ticket hebben kunnen bemachtigen. Zij zullen de match op tv moeten volgen.

Mooi stadion

“Gent is een wondermooie stad”, laat Robert Hill tot slot aan onze redacteur verstaan. “We komen ooit zeker terug want ook jullie stadion ziet er verdomd goed uit. Als Liverpool ooit tegen AA Gent speelt, gaan we samen kijken.” Staat genoteerd.