Verdeeldheid over LEZ-zone moeizaam bezworen door meerderheid Yannick De Spiegeleir

18 februari 2020

23u01 12 Gent Is een evaluatie van de Gentse Lage-emissiezone een bindende voorwaarde voor de uitbreiding ervan? Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) en sp.a-gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke raakten het dinsdagochtend niet eens over het antwoord op die vraag tijdens een interview met Radio 1. Pas na beraad zaten de meerderheidspartijen terug op dezelfde golflengte. “De uitbreiding van de LEZ-zone komt er, ongeacht de evaluatie.”

“Er komt in Gent geen uitbreiding van de LEZ zonder evaluatie. Een evaluatie waar we lessen uit kunnen trekken over onder andere de sociale impact”, zo twitterde Joris Vandenbroucke (sp.a). Woorden die hij ook herhaalde in het Radio 1-programma De Ochtend. “We breiden uit. We gaan niet op de pauzeknop drukken. Er komt ook een evaluatie, maar die is eerder om lessen te trekken hoe we het gaan doen. De evaluatie is geen conditie”, reageerde schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) in reactie op Vandenbroucke.

Er komt in #Gent geen uitbreiding van de #lez zonder evaluatie. Een evaluatie waar we lessen uit kunnen trekken over oa de sociale impact. Zoals gevraagd door @sp_a. Onze ambitie: schone lucht voor alle Gentenaars. #grgent Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link

Het opmerkelijke interview kwam er amper een dag na het pijnlijke debat over de LEZ in de Gentse gemeenteraad. Achter de schermen werd er druk overlegd en in de late namiddag verspreidde Mathias De Clercq (Open Vld) een bericht op Twitter “over het politieke akkoord tussen alle partijen van de Gentse meerderheid over de uitbreiding van de LEZ-zone”, waarin ook staat te lezen dat de uitbreiding van de LEZ er deze legislatuur sowieso komt.

Voor alle duidelijkheid hierbij het politiek akkoord tussen alle partijen van de Gentse meerderheid over de LEZ. Hiertoe hebben @OpenVldGent, @groengent, @spa_gent en @cdenv_gent zich verbonden. pic.twitter.com/cmxshCet6r mathias de clercq(@ MathiasDeClercq) link

“Twee lijnen”

Nieuw gezichtsverlies voor de meerderheid? De oppositiepartijen vinden alvast van wel, zo maakten ze duidelijk op het tweede deel van de Gentse gemeenteraad dinsdagavond. Tom De Meester (PVDA) richtte zich tot burgemeester Mathias De Clercq. “U zei maandagavond als burgemeester. We zitten op één lijn. Redelijk snel bleek dat het om twee lijnen ging: de lijn Heyse en de lijn Vandenbroucke. Uiteindelijk bent u er toch in geslaagd dit kibbelcollege op één lijn te krijgen. Het is ongezien dat de sp.a op deze manier als een kleine jongen in de hoek wordt gezet.”

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) liet zich evenmin onbetuigd. “Gisteravond was er geen vuiltje aan de lucht. Elke partij van de meerderheid blijkt zijn eigen persoonlijke interpretatie te hebben van de uitbreiding van de lage emissiezone. Opnieuw blijkt dat Groen de baas blijft. Ze stelt dat de uitbreiding van de LEZ er sowieso komt.” Ook Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wreef in de wonde. Ze richtte zich rechtstreeks tot de sp.a. “Er wordt heel duidelijk niet op de pauzeknop geduwd (verwees ze naar een uitspraak van nationaal sp.a-voorzitter Conner Rousseau). Socialisten zijn jullie er mee akkoord dat er niet op de pauzeknop wordt geduwd? Graag snel duidelijkheid.”

Richting geven

Burgemeester De Clercq (Open Vld) probeerde rust in de tent te brengen. “Het inhoudelijk debat is gisteren uitvoerig gevoerd. Schepen Heyse heeft het standpunt van de meerderheid helder vertolkt. Aan politiek doen, collega’s betekent richting geven. Het standpunt van deze volledige meerderheid was, is en blijft ook vandaag hetzelfde. Die tekst heb ik inderdaad ook op Twitter gedeeld, want de Gentenaars hebben recht op duidelijkheid.” Ook schepen Rudy Coddens (sp.a) nam kort het woord namens zijn partij. “Wat de burgemeester heeft voorgelezen is correct en wij scharen ons daarachter.”