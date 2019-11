Verdachte van inbraak in kledijwinkel opgepakt, mededaders worden gezocht Wouter Spillebeen

15 november 2019

17u38 6 Gent Door een zoektocht naar verdachten van een winkelinbraak werd de E40 ter hoogte van Melle vrijdagochtend even afgesloten. Eén van de verdachten werd opgepakt.

Na de inbraak in een kledingzaak in Gent afgelopen nacht kon de politie één van de daders oppakken. De andere daders sloegen op de vlucht. De speurders zochten hen onder andere met een speurhond, maar ze konden ontkomen. De politie had informatie dat ze via de E40 richting Melle zouden rijden, dus sloten ze even de snelweg af met de bedoeling om hun wagen te onderscheppen. Dat leverde uiteindelijk geen resultaat op. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een arrestatie gebeurde en dat een onderzoeksrechter gevorderd is om het verdere onderzoek te voeren, maar kan verder nog geen details kwijt.

De arrestatie volgt na een preventieactie ‘Goliath’ van donderdagavond. Tijdens die actie pakte de lokale politie in samenwerking met de federale in totaal vijf mensen op.