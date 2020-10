Verdachte ontkent betrokkenheid bij overval, waarbij juwelier een dader doodschoot Dylan Vermeulen

10u48 2 Oostakker/Gent Twee overvallers pleegden in 2018 een overval op juwelier Moens in Oostakker. Bij hun poging om weg te vluchten, snelde de juwelier hen achterna en loste hij enkele schoten. Hierbij raakte hij een van de daders, die enkele minuten later overleed. De andere verdachte, die met de bromfiets reed, verklaart nu niets met de zaak te maken te hebben.

De overval gebeurde op zaterdag 7 juli 2018 rond het middaguur bij juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker. Volgens het onderzoek stapten twee verdachten de juwelierszaak gewapend binnen, gaven ze de juwelier enkele klappen en namen ze juwelen mee. Ze zouden zelf niet geschoten hebben. Vervolgens namen ze de vlucht met een bromfiets, maar de juwelier is hen achternagelopen met een vuurwapen. Hij schoot naar de overvallers en één verdachte werd dodelijk geraakt. Ze konden nog enige tijd verder rijden met de bromfiets, tot de passagier op straat viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij stierf ter plaatse. De andere verdachte werd later opgepakt.

Advocaat Gillis, die voor de tweede verdachte zal pleiten, ontkent elke betrokkenheid van zijn cliënt met de zaak. De zaak zal gepleit worden op 7 december.