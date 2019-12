Verdachte aangehouden na verdacht overlijden in centrum Gent Wouter Spillebeen

31 december 2019

12u39 0 Gent De man die vorige week maandag geboeid afgevoerd werd na een verdacht overlijden in de Henegouwenstraat in Gent, is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Wat er zich precies afspeelde in het appartement boven een optiekzaak wordt nog verder onderzocht.

Maandag stond de straat in het centrum van Gent, vlakbij de Winterfeesten en heel wat kerstshoppers in rep en roer. De hulpdiensten werden ter plaatse geroepen rond 14.30 uur. Een vrouw werd gewond afgevoerd met een ambulance en een man werd geboeid en met een zak over zijn handen afgevoerd door de politie. Het parket Oost-Vlaanderen startte een onderzoek op naar aanleiding van een verdacht overlijden.

Wat er zich precies afspeelde in het appartement is nog een groot vraagteken. Het gerechtelijk labo kwam naar het dakappartement boven de optiekzaak om alle sporen te onderzoeken. De verdachte man werd intussen ondervraagd door de onderzoeksrechter en is aangehouden.

Verschillende buren speculeren dat een ruzie tussen de bewoners uit de hand liep. Het koppel zou namelijk vaker ruzie maken. “Hij heeft haar vermoord”, liet een buur optekenen. Of dat scenario klopt, kan het parket voorlopig niet bevestigen. “De zaak wordt nog volop onderzocht”, klinkt het.