Verdacht overlijden in Sint-Amandsberg Jeffrey Dujardin en Sabine Van Damme

22 mei 2019

10u52 0

In de Nekkersvijverstraat in Sint-Amandsberg onderzoekt politie en parket een verdacht overlijden. In een appartementsgebouw zou een levenloos lichaam aangetroffen zijn. Rond 8 uur deze morgen werd een perimeter ingesteld. Het parket van Oost-Vlaanderen, een wetsarts en de recherche kwamen ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden te onderzoeken.