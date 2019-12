Verdacht overlijden in Gent: man geboeid afgevoerd Cedric Matthys

23 december 2019

16u43 28 Gent In de Henegouwenstraat wordt een verdacht overlijden onderzocht. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een vrouw. Een man werd dan weer geboeid afgevoerd.

Omstreeks 15 uur ontstond er tumult in de Henegouwenstraat toen de politie een man in de boeien sloeg in een appartement. Voorts zou ook een vrouw afgevoerd zijn met een ambulance. Intussen meldt het parket dat er een verdacht overlijden onderzocht wordt. Mogelijk gaat het dus om de vrouw waarvan sprake.

Het labo is momenteel ter plaatse voor onderzoek. Het parket van Oost-Vlaanderen toont zich karig met informatie.

Later meer.