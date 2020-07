Verborgen parel: warme zomerbar Gazon in de privétuinen van ijsbaan Kristallijn Jill Dhondt

13 juli 2020

11u48 14 Gent Naast de ijsbaan, achter enkele wilgen en hagen ligt een tuin van 5.000 vierkante meter verborgen. Jarenlang werd de groene oase verzorgd door de huisbewaarders van de ijsbaan, maar deze zomer is het grote publiek er welkom. Zomerbar Gazon is een rustpunt voor jong en oud, op een steenworp van het stadscentrum.

Kristallijn is gesloten, en toch staan er wagens op de parking en fietsen in de stalling van de ijspiste. Links van het gebouw zie je vooral groen, met daartussen een doorgang waarboven in het groot ‘gazon’ staat geschreven. Wandel je door de poort, dan kom je op een houten wandelpad terecht, dat kronkelt naar een openluchtbar. Op het terras staan hoge tafels, en verspreid over de tuin rusten groepjes mensen in ligstoelen onder de bomen. De geur van hapjes, het geklingel van glazen, zachte beats en lampionnen hangen in de lucht.

Opladen

De verborgen zomerbar kwam er doordat vier jonge ondernemers een oplaadpunt op poten wilden zetten voor jong en oud, in een zomer zonder festivals en Gentse Feesten. De laatste maanden verzorgden ze de bomen van de privétuinen van Kristallijn, maakten ze de vijvers schoon, snoeiden ze de hagen en maaiden ze het gras. Eind juli was het dan zover: Gazon kon open. Op het menu staan bier, wijn, cocktails, bubbels, frisdranken en hapjes zoals hummus met brood, een plankje met charcuterie en nacho’s met guacamole en salsa.

“Kristallijn is een trekpleister in de winter, maar zal deze zomer één van de warmste plekjes van de streek zijn”, zegt mede-organisator Jonas Vercruyssen. “Je kan er neerploffen in de kussens met een cocktail, tot rust komen onder de bomen of een glaasje drinken aan de vijvers. Coronaproof bestel je via de ‘smart’ bartender of via de medewerkers. Met de fiets bereik je in enkele minuutjes tijd de zomerbar vanuit elke hoek van Gent. Ook jouw auto kan je kwijt op de ruime parking. Deze zomer beleven we thuis, maar we maken er het beste van.”

Gazon is open tot en met 31 augustus. Reserveren is niet verplicht, maar wel aangeraden.