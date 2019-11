Verapazbrug heeft vergunning beet Erik De Troyer

23 november 2019

06u01 0 Gent De Vlaamse regering heeft de omgevingsvergunning voor de Verapazbrug afgeleverd. Dat wil zeggen dat niets de bouw van de langverwachte brug over het Handelsdok nog in de weg staat. Die zou er ergens in 2022 of 2023 moeten staan. “De spade kan in de grond”, aldus bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA).

“De plannen voor een bijkomende brug over het Handelsdok dateren al van jaren geleden. Met deze vergunning zet ik het licht op groen voor de uitvoering van die plannen.” zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Deze infrastructuur zal leiden tot de verhoging van de verkeersleefbaarheid van de omgeving en ruimte creëren voor meer en aangenaam stadsgroen.”

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het Handelsdok heen met de Afrikalaan verbinden. Met de komst van de brug wordt de kleine stadsring (R40) verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar de Dampoort. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. De werken zullen in totaal 2 tot 3 jaar duren. Dankzij de brug zullen automobilisten de stad makkelijker kunnen verlaten via de Afrikalaan, Vliegtuiglaan en de Kennedylaan. Wie er dezer dagen regelmatig in de file staat weet hoe groot het probleem daar kan zijn. De Muide zal dankzij de brug ook niet langer dienst doen als invalsweg naar het centrum.

In haar persbericht zegt Demir ook dat dit zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn, met name om tramlijn 4 te verlengen tot de Dampoort. Dat is goed nieuws want is de eerste onweerlegbare bewijs dat die verlenging van Tram 4 op de agenda van de Vlaamse regering staat.

Het project is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Vervoersmaatschappij De Lijn, de stad Gent, Farys en De Vlaamse Waterweg. In 2012 al begon het plannen voor de brug maar al in de jaren 90 werd er over die brug gepraat. Vooraleer de werken beginnen moeten vier industriële constructies gesloopt worden. Die sloopwerken starten begin 2020. Aansluitend begint dan het echte werk. Ook de kades krijgen een heraanleg.

Minister Demir maakt wel enkele kanttekeningen. Zo moeten er flankerende mobiliteitsmaatregelen genomen worden om sluipverkeer in de buurt te vermijden. Er moet ook gekeken worden op welke manier de woningen en handelszaken (winkelcentrum Dok-Noord is er gevestigd, red) zo weinig mogelijk hinder kunnen ondervinden.