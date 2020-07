Ventilatie uit en ramen dicht, vraagt brandweer door brandende houtstapel in haven Wouter Spillebeen

30 juli 2020

15u20 22 Gent In een stapel afvalhout van ruim driehonderd kubieke meter bij een bedrijf in Hulsdonk in de Gentse haven is deze middag een zware brand ontstaan. De brandweer vraagt aan iedereen die op de John F. Kennedylaan rijdt om de ventilatie uit te schakelen en ramen gesloten te houden.

De brandweer stuurde ploegen van de hoofdkazerne in Gent en de kazernes van Lochristi en Zelzate ter plaatse naar het houtrecyclagebedrijf SUEZ Recywood om het hevige vuur te bedwingen. In totaal zijn er elf voertuigen aanwezig. De grote houtstapel van veertig meter op veertig staat namelijk in lichterlaaie en het wordt geen kleine opdracht om dat volledig te doven. “Er zit vrij veel lucht tussen de stukken hout, waardoor het vuur kan verspreiden”, aldus Brandweerzone Centrum. “Daarna moet de stapel helemaal uitgekamd worden zodat we alle brandhaarden zeker kunnen doven.”

De brand veroorzaakt ook een grote rookpluim die afdrijft in de richting van Zelzate, Doornzele en Desteldonk. “Last van de rook? Schakel de ventilatie van je auto uit en hou je ramen gesloten”, klinkt het bij de brandweer.