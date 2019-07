Veli Yüksel (Open VLD) senator vanaf 2022 Erik De Troyer

09 juli 2019

16u41 0

Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD) zal vanaf 2022 zetelen als gecoöpteerd senator. Yüksel stapte over van CD&V naar Open VLD in de aanloop naar de verkiezingen. Hij greep echter net naast een stek in de kamer. Zijn nieuwe partij pikt hem nu op voor de senaat maar wel pas in 2022. Rik Daems mag eerst nog twee jaar zetelen. “Ik zal die periode overbruggen met mijn werk in de Gentse gemeenteraad en ik zie nog wel wat er verder op mij afkomt. Ik zal me kunnen inzetten voor thema’s die ik altijd nauw gevolgd heb als internationale samenwerking, armoede, klimaat en mobiliteit”, zegt hij. “Ik bedank mijn partij voor het vertrouwen.”

De Senaat krijgt trouwens een meer dan behoorlijke Gentse fractie. Ook Stephanie D’Hose (Open VLD), Fourat Ben Chikha (Groen) en Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) krijgen een stek in de senaat.