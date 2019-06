Veli Yüksel is nu ook in gemeenteraad een liberaal Erik De Troyer

20 juni 2019



Gemeenteraadslid Veli Yüksel zal voortaan als liberaal in de Gentse gemeenteraad zetelen. De 48-jarige Yüksel werd voor CD&V verkozen maar maakte in de aanloop naar de nationale verkiezingen de overstap naar Open VLD. Sindsdien zetelde hij in de gemeenteraad als onafhankelijke. “Yüksel diende enige tijd terug de vraag in bij de partij om de Gentse liberale fractie te mogen vervoegen. Deze vraag werd in beraad genomen en werd door de fractie positief beantwoord. We heten Veli welkom”, klinkt het nu bij Open VLD. Door zijn erkenning mag hij nu ook vergaderingen van liberale partij bijwonen. Yüksel greep tijdens de nationale verkiezingen net naast een plek in de kamer voor volksvertegenwoordigers.