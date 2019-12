Velen geven Tom De Meester gelijk: het niveau van de gemeenteraad moet dringend omhoog Sabine Van Damme

18 december 2019

16u57 46 Gent Het spel zit op de wagen, na de Het spel zit op de wagen, na de opvallende mail van Tom De Meester (PVDA) over de gemeenteraad. Ook Vlaams Belang blijft vanavond weg, N-VA is even boos maar vindt wegblijven geen optie. Opvallend: heel wat meerderheidsleden geven De Meester gelijk.

Oordeel gerust zelf. De hele gemeenteraad kan hier herbeluisterd worden. U bent er meteen een uur of 12 zoet mee. Of kijk vanavond live mee, dat kan ook. Samengevat: de stad heeft een begroting opgesteld, een financiële meerjarenplanning. Er zijn politieke keuzes gemaakt, zoals het verhogen van de prijs van de huisvuilzakken omdat er meer in de PMD-zak mag, of het verhogen van de prijzen van de sportkampen. Er zijn beleidskeuzes gemaakt, zoals het overdekken van zwembad Neptunus of de bouw van sociale woningen. Daarover zou het allemaal moeten gaan.

Maar in plaats van ‘to the point’ kritiek te geven, en te debatteren, wordt er urenlang geëmmerd. Ergst van al: het overgrote deel van dat geëmmer bestaat uit fractieleiders van de meerderheid die de beslissingen van hun eigen schepenen bewieroken in een lange tekst die wordt voorgelezen. Dat is een objectieve vaststelling. Dinsdagavond stonden 57 tussenkomsten genoteerd, 14 van de oppositie en 43 (!) van de meerderheid. Terwijl die meerderheid per definitie al akkoord is met de begroting, want zo gaat dat, met partijpolitiek. De oppositie is overigens niet zonder zonden. Anneleen Van Bossuyt stak maandagavond van wal met een tussenkomst van ruim een uur (!).

Er zou ‘spreektijdbeperking’ komen. Maar daar zullen wij ons niet bij neerleggen, want zo wordt de oppositie gestraft voor de langdradigheid van de meerderheid oppositie

Dat de fractieleiders dinsdagavond tijdens een schorsing van de raad uiteindelijk afspraken om tussenkomsten te schrappen om de zaak vooruit te laten gaan, waarna de meeste meerderheidspartijen dat vooral niet deden, was het hek van de dam. “De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: Open VLD schrapte wél 5 tussenkomsten”, aldus De Meester. PVDA schrapte er zelf ook 5 tussenkomsten, N-VA schrapte er 3 Vlaams Belang ook 3. Maar verder ging het gepalaver vrolijk door. Zo viel onder meer een minutenlange tussenkomst van Bert Misplon (Groen) te noteren met als uitsmijter de melding dat hij vader wordt, of een tirade van Joris Vandenbroucke (sp.a) over het gedrag van Jeff Hoeyberghs. Boeiend, maar weinig relevant in een begrotingsdebat.

Dat er een probleem is, is duidelijk. In berichten, WhatsApp’jes en zelfs telefonisch lieten intussen meerdere leden van de meerderheid ‘off the record’ weten dat Tom De Meester gelijk heeft. Dat het niveau van de raad en van de tussenkomsten omhoog moet. Dat het over politiek moet gaan, en niet over ‘zelfstoef’.

“Het ergste van alles is dat er gesproken wordt over het beteugelen van het spreekrecht in de raad”, klinkt het bij de oppositie. “Er zou ‘spreektijdbeperking’ komen. Maar daar zullen wij ons niet bij neerleggen, want zo wordt de oppositie gestraft voor de langdradigheid van de meerderheid.”

Het zou een ander soort gemeenteraad worden, beloofde burgemeester Mathias De Clercq in januari. De meerderheid zou constructief gaan samenwerken met de oppositie. Het zou over inhoud gaan, met inspraak van iedereen. Maandag en zeker dinsdag waren we daar verder van weg dan ooit.