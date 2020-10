Veldstraat en Korenmarkt tijdje afgesloten door verdachte zwarte tas: “Het was vals alarm” Cedric Matthys Jill Dhondt

06 oktober 2020

15u35 4

De Veldstraat in Gent is dinsdagmiddag een tijdlang afgesloten geweest. Iemand meldde een verdachte zwarte tas bij de politie, die de straat vervolgens afzette. “Na controle bleek het vals alarm", laat politiewoordvoerder Matto Langeraert weten. “Waarschijnlijk is iemand gewoon zijn tas vergeten.” Intussen is de drukke winkelstraat opnieuw vrijgegeven.