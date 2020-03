Veelpleger reed het land door om diefstallen te plegen, volgens procureur Wouter Spillebeen

09 maart 2020

15u37 0 Gent Een man uit Genk die bij het gerecht bekend staat als veelpleger, moest zich vandaag in de Gentse rechtbank verantwoorden voor diefstal, een inbraakpoging en heling. “Na een ziekte heeft hij het goede pad verlaten”, volgens zijn advocaat.

Een getuige zag hoe de beklaagde met een breekijzer de deur van een Gents zonnebankcentrum probeerde te forceren. Vermoedelijk had hij het gemunt op de automaten die achter de vitrine staan. De man vluchtte weg met zijn auto en veroorzaakte daarbij een verkeersongeval. Hij nam de vlucht, maar gelukkig kon iemand zijn nummerplaat noteren. Op basis daarvan werd hij opgepakt.

Leven overhoop

Tijdens de controle, doorzocht de politie zijn persoonlijke spullen. Ze vonden een portefeuille met het rijbewijs en de identiteitskaart van een andere persoon in. De man beweert dat hij die op de grond had gevonden in een café in de Overpoortstraat. Daarom staat hij ook terecht voor heling. Tenslotte komt de man in aanmerking voor de diefstal van een smartwatch uit de Colruyt in Brugge. Daar werd hij gefilmd terwijl hij het horloge uit de verpakking haalde en naar buiten wandelde. “U rijdt het land wat rond om diefstallen te plegen”, constateerde de procureur. Die vorderde een celstraf van drie jaar en een boete van 800 euro.

De man was niet aan zijn proefstuk toe en werd in 2013 nog veroordeeld tot vijf jaar cel na feiten van diefstal. “Daarna ging het lang goed met hem, maar dan is hij het slachtoffer geworden van een ziekte”, zegt zijn advocaat. “Hij heeft maanden in het ziekenhuis gelegen en is daardoor zijn werk kwijtgeraakt. Dat heeft zijn leven weer overhoopgegooid.” De verdediging vraagt een werkstraf of een voorwaardelijke straf. Over twee weken spreekt de rechter een vonnis uit.