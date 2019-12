Veelpleger betrapt bij inbraak en riskeert celstraf van 18 maanden Wouter Spillebeen

04 december 2019

13u51 1 Gent Een Gentse inbreker die in oktober op heterdaad betrapt werd, riskeert een celstraf van 18 maanden.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. In juli trof de politie hem aan in een kraakpand met 40 gram speed in zijn bezit. Hij gaf aan dat hij een probleem had en hulp nodig had, maar een maand later kwam hij opnieuw in aanvaring met het gerecht na een poging om een fiets te stelen. In oktober werd de man betrapt bij een inbraak. Hij had de deur ingebeukt en wilde een smartphone stelen. De politie arresteerde hem, maar hij was bijzonder agressief. Hij bleek ook nog eens een springmes bij te hebben en kwam ook in aanmerking voor een diefstal in een handelszaak in Dok Noord. Omdat hij in het verleden al meermaals veroordeeld werd, vorderde de procureur een celstraf van 18 maanden. De veertiger spendeerde in totaal al meer dan tien jaar in de gevangenis. “Ik was vaak dronken”, zegt hij. Op 11 december kent hij zijn straf.