Veelal aanschuiven aan tweedehandswinkel op de Ajuinlei Jill Dhondt

20 juni 2020

14u26 0 Gent Aanschuiven om de supermarkt binnen te gaan of om de dagmarkten te betreden is intussen geen ongewoon zicht meer. Aanschuiven om een klerenwinkel binnen te mogen is ongewoner. Toch is dat vaak het geval bij de tweedehandswinkel Think Twice op de Ajuinlei.

Sinds de klerenwinkels weer open mogen, is het drukker in de winkelstraten. De Gentenaren hebben het gemist om een stapje in de wereld te zetten, en op zoek te gaan naar een nieuwe tenue. Daarvoor in de rij gaan staan, zullen ze minder snel doen. Aanschuiven voor de ingang van de warenhuizen en de markten is een gewoonte geworden, maar aanschuiven om een klerenwinkel binnen te mogen is precies nog een brug te ver. Behalve bij de tweedehandskledijwinkel Think Twice op de Ajuinlei. Daar mogen maar zeven personen tegelijk binnen, de rest moet buiten wachten. Als je daar overdag passeert, is er een grote kans dat er een kleine file staat. De verkoopster verschiet daar niet van: “Normaal zijn hier veel meer klanten binnen dan zeven. Nu moeten ze gewoon even buiten wachten voor ze binnen mogen.”