Veel verkeersellende door afsluiten Meulestedebrug en twee andere werven

Erik De Troyer

12 november 2019

15u45 0 Gent Het Noorden van Gent heeft er een moeilijke dag op zitten qua verkeersellende. Deze morgen werd de Meulestedebrug afgesloten voor herstellingswerken. Daardoor stonden er files van de Dampoort tot Evergem.

In Evergem is een extra veer ingelegd ter hoogte van Langerbrugge. Deze morgen was het er echter lang aanschuiven om op die boot te kunnen. Verder stonden er files aan de Wiedauwkaai en de ruimte omgeving van de Dampoort.

Daar kwamen nog eens de werken aan de Vliegtuiglaan bij en de werken op de stadsring ter hoogte van de Zalmstraat.

Het verkeerscentrum Gent waarschuwt voor de drukte en raadt automobilisten aan om zo veel mogelijk de R4, de grote ring, te gebruiken. Ook vanavond is de kans op files groot.

Meulestedebrug blijft gesloten tot en met 20 december. In de lente van 2020 volgt nog een tweede deel van de werken.