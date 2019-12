Veel stoffelijke schade bij aanrijding in Morekstraat Wouter Spillebeen

01 december 2019

10u53 5 Gent Drie voertuigen zijn deze morgen rond 6.20 uur betrokken geraakt bij een aanrijding in de Morekstraat in Wondelgem. De stoffelijke schade is groot, maar de aanrijdende chauffeur liep slechts lichte verwondingen op.

Bewoners van de Morekstraat schrokken deze morgen wakker van de enorme knal. “Een chauffeur is op twee geparkeerde wagens gevlogen”, vertelt een bewoonster. “Hij is zelf uit zijn wagen gekomen en zei dat hij geen pijn had, maar we hebben toch maar de ziekenwagen gebeld.” De chauffeur zou verklaard hebben dat hij achter het stuur in slaap viel, maar dat kan de politie voorlopig niet bevestigen.

Dat de chauffeur geen zware verwondingen opliep is opmerkelijk, zeker omdat de stoffelijke schade groot is. “Waarschijnlijk heeft snelheid er ook mee te maken, aan de schade te zien”, speculeert de bewoonster. “Ze denken hier allemaal dat het een autostrade is.”