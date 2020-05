Veel skeletten verwacht bij aanleg nieuwe weg in Oostakker Erik De Troyer

05 mei 2020

16u55 0 Gent Vanaf volgende week starten werken rondom de kerk van Oostakker voor het aanleggen van een nieuwe riolering en een nieuwe weg. Omdat er rondom de kerk vroeger een kerkhof was verwacht men heel wat skeletten aan te treffen.

De huidige begraafplaats in Oostakker bevindt zich in de Bredestraat maar dat was niet altijd zo. Oorspronkelijk bevond de begraafplaats zich in het dorp, rond de Sint-Amanduskerk.

Op de plaats van deze voormalige begraafplaats komt nu een nieuwe weg. Deze nieuwe weg loopt aan de achterzijde van de kerk en verbindt de Pijphoekstraat met de Bredestraat. Onderzoek heeft uitgewezen dat er zich nog stoffelijke resten, afkomstig van het oude kerkhof, bevinden onder de toekomstige rijweg. Op maandag 11 mei starten de eerste graafwerken om die skeletten te bergen.

De Stad Gent stelt een gespecialiseerde firma aan om deze stoffelijke resten op een respectvolle en serene manier op te graven en te herbegraven. Het herbegraven gebeurt op een vrijgemaakte groenzone op de nieuwe begraafplaats van Oostakker in de Bredestraat. Indien herbegraven niet meer mogelijk is, dan worden de stoffelijke resten naar het crematorium Westlede gebracht.

De werken zullen ongeveer drie weken duren. Het werkgebied wordt vakkundig afgeschermd van publiek om met de nodige sereniteit te kunnen werken.

De stad Gent heeft intussen ruime ervaring met het ruimen van oude kerkhoven. Onder de Sint-Baafskathedraal werden het voorbije jaar duizenden skeletten aangetroffen van het oude kerkhof in hartje Gent. Al die skeletten kregen een nieuwe rustplaats op Campo Santo.