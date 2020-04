Veel politie in Ledeberg voor twintig picknickers in het park, bleek valse melding Jill Dhondt Didier Verbaere

18u32 4 Gent Er was even wat oproer in Ledeberg, toen enkele politiewagens en een helikopter naar daar snelden voor een melding dat twintig personen aan het picknicken waren in het park. Bij aankomst bleek het om een valse melding te gaan.

De Gentse flikken werden naar Ledeberg gehaald toen ze binnen kregen dat twintig personen samenschoolden in het Keizerspark. Ook de helikopter van de politie werd naar daar gestuurd, aangezien die toch in de buurt was. De helikopter gaf namelijk bijstand tussen 17 en 18.30 uur vanuit de lucht, voor de patrouilles die op de grond werkten. Toen de agenten ter plekke aankwamen, bleek het om een valse melding te gaan. Er zaten geen twintig, maar wel twee personen, in het park. Het was bovendien familie die aan het wandelen was, en niet stilzat om te picknicken.