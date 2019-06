Veel minder pop-ups tijdens Gentse Feesten: “Regels zijn strenger dan voor reguliere horecazaken” Sabine Van Damme

21 juni 2019

18u15 0 Gent Het aantal pop-uphorecazaken tijdens de Gentse Feesten kent een stevige terugval. Vorige jaren waren er nog ruim 20, dit jaar zijn er welgeteld 14. De horecasector mort en vindt het overdreven dat pop-upzaken aan strengere regels moeten voldoen dan reguliere horecazaken.

Pop-ups zijn een bekend fenomeen tijdens de Gentse Feesten. Creatieve geesten vullen 10 dagen een leeg pand in en surfen mee op het succes van de Feesten. Ze zorgen er meteen ook voor dat leegstaande panden – al is het dan tijdelijk – gebruikt worden. Sinds 2015 boomde het aantal pop-ups. De voorbije jaren waren er elke keer meer dan 20 te vinden in de feestenzone. In de eerste jaren dat pop-ups populair waren, veroorzaakten ze wel eens voor overlast, waarop toenmalig feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld) een ‘nultolerantie’ invoerde, met strenge controles. En wie zich niet aan de regels hield, moest dicht. Maar de laatste jaren waren er geen problemen meer, vorig jaar zelfs geen enkel.

Ofwel laat je pop-ups toe ofwel verbied je het gewoon. Maar iets tussen de twee is oneerlijk Horecasector

En toch zijn de regels dit jaar verstrengd. “Op vraag van de brandweer”, klinkt het op het kabinet van de nieuwe feestenschepen Annelies Storms (sp.a). Kleine pop-ups (minder dan 100 vierkante meter) moesten een veiligheidsrapport bij hun aanvraag steken, en die aanvraag moest op 14 juni binnen zijn. Grote pop-ups moesten een brandveiligheidsattest voor hun locatie kunnen voorleggen, en de aanvraag moest al op 31 mei binnen zijn. “Dat geeft de brandweer de kans om alles nauwkeurig te controleren vooraleer er een toestemming wordt gegeven”, aldus nog het kabinet Storms.

Terras

Resultaat: er zijn slecht 14 aanvragen tijdig en reglementair binnen. Het gaat om 6 aanvragen voor grote pop-ups, en 8 voor kleine. Maar daarbij inbegrepen zitten ook een aantal bestaande winkels die tijdens de Gentse Feesten – tijdelijk dus – een terras of een toog willen zetten. Die kunnen bezwaarlijk worden meegeteld als ‘echte’ pop-ups, die leegstaande panden innemen.

Binnen de horecasector klinkt kritiek. Zo zou de beslissing dat de aanvragen vroeger moesten binnen zijn niet of toch zeker onvoldoende gecommuniceerd zijn. Ook vindt men het overdreven dat pop-upzaken aan strengere regels moeten voldoen dan reguliere horecazaken. “Ofwel laat men pop-ups toe en ondersteunt men dat beleidsmatig, ofwel verbied je het gewoon. Maar iets tussen de twee is oneerlijk.”