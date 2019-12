Veel leuker dan die saaie sms: stuur je nieuwjaarswens via een retro game Gentse start-up geeft originele draai aan nieuwjaarswens Sabine Van Damme

31 december 2019

15u45 0 Gent Een Gentse start-up komt op de valreep van 2019 met de allerleukste manier (buiten gewoon in het echt natuurlijk) om elkaar nieuwjaarswensen toe te sturen. Via hun website maakt je heel snel en simpel een retro-computerspelletje. Wie het simpele ding ‘uitspeelt’, krijgt een persoonlijke wens te zien. Kostprijs: 1 euro.

Onedollarmessage.com. Zo heet de site waar je in pakweg 5 minuten de meest originele nieuwjaarswens kan maken. En je hoeft er niet eens iets voor te kunnen, het gaat bijna vanzelf. “Ik ben een uit Aalst ingeweken Gentenaar”, vertelt Tuur Roels. “Ik doe aan co-housing, en één van mijn mede-bewoners, Geert Van Campenhout, zit in de IT-sector. Het was een beetje een wild idee om de traditionele eindejaarswensen hipper te maken dan de saaie sms’jes die elk jaar worden verstuurd. En nu is er dus ‘onedollarmessage’.”

Eén dollar, of eigenlijk één euro kost het om een eigen spelletje met eigen wens te maken op de site, en dat kan je dan oneindig keren doorsturen naar zoveel mensen als je zelf wil. En het gaat verrassend eenvoudig. Die ene euro betalen kan op allerlei manieren en ook gewoon met Bancontact, de link die je krijgt kan verstuurd worden met Messenger, mail en Whatsapp. Ook het spelletje maken gaat vanzelf. Kies een achtergrond, een ‘speler’, een vijand en een schat. De speler moet de vijand ontwijken, de schat nemen en die naar de deur brengen. Pas als de ontvanger het spelletje uitspeelt – wat opnieuw poepsimpel is – krijgt hij de nieuwjaarswens te zien. “Je moet die wens verdienen”, lacht Tuur.

Een nieuwjaarswens maken kan zowel op de pc als op de smartphone. Hip zijn op oudejaar was dus nog nooit zo simpel, het kan gewoon via deze link.