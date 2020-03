Veel Gentenaars nog hardleers: Politie schrijft 108 pv’s voor niet naleven van coronamaatregelen Wouter Spillebeen

12u14 13 Gent Heel wat Gentenaars lijken nog steeds niet begrepen te hebben dat de coronamaatregelen wel degelijk nageleefd moeten worden. De politie voerde heel het weekend controles uit en schreef maar liefst 108 pv’s en 83 waarschuwingen uit.

Van vrijdagavond tot zondagavond hebben de Gentse flikken gepatrouilleerd en controles uitgevoerd op het naleven van de coronamaatrgelen. Jammer genoeg stelden ze nog heel wat overtredingen vast, want ze deelden 108 pv’s en 83 waarschuwingen uit. Blijkbaar wilden nogal wat Gentenaars samen van de zon genieten, want 83 van de pv’s en 62 van de waarschuwingen, kaderen in het samenscholingsverbod.

Daarnaast deelde de politie 12 pv’s en 4 waarschuwingen uit voor onnodige verplaatsingen. Andere overtredingen gingen over het verstoren van de openbare orde, weerspannigheid en het niet sluiten van handelszaken.

“We dringen er nog eens op aan om thuis te blijven en geen onnodige verplaatsingen te doen”, duidt de politie bij de cijfers. “We beseffen en weten dat het een moeilijke tijd is, maar de gezondheid van uzelf en iedereen komt in gevaar.” De politie bedankt nogmaals de bewoners die zich wel aan de maatregelen houden.