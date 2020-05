Vechtersbaas riskeert jaar cel voor knokpartij in parking Vrijdagmarkt Cedric Matthys

26 mei 2020

17u14 0 Gent Een 29-jarige Gentenaar riskeert een jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen. De man raakte slaags met een bewakingsagent in de ondergrondse parking van de Vrijdagmarkt.

De feiten dateren van begin november 2017. De 29-jarige Gentenaar bracht vernielingen aan in de parking onder de Gentse Vrijdagmarkt en werd hierop gewezen. Daarop raakte hij slaags met drie personen, waaronder een bewakingsagent. Gezien de voorgeschiedenis aan gelijkaardige veroordelingen, kreeg de man n eerste aanleg 10 maanden celstraf. Het openbaar ministerie hoopt die straf nu te verhogen.

“De bewakingsagent was in functie”, argumenteerde de procureur. “Wie door Gent wandelt, ziet overal tegels omhoog hangen tegen zinloos geweld. Wel, dit was zinloos geweld van de zuiverste vorm. Ik vraag dan ook een jaar celstraf.”