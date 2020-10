Vastgoedmakelaar wil meer dan tweehonderd verouderde koten kopen en opknappen Jill Dhondt

18u37 0 Gent Quares Student Housing, gespecialiseerd in studentenvastgoed, heeft grootste plannen. Tegen 2024 wil de vastgoedmakelaar het aantal studentenkamers in hun beheer verdubbelen. In Gent wil het meer dan tweehonderd koten opkopen en grondig opknappen.

Quares voerde recent een analyse uit waaruit bleek tienduizenden studentenkamers over het hele land niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen voldoen. Zo moeten veel studentenkamers minstens 12 vierkante meter groot zijn en een eigen lavabo op de kamer hebben, wat in de praktijk in deze kamers dus niet het geval is.

Quares is van plan om duizend koten onder handen te nemen tegen 2024, waardoor het aantal koten in hun beheer zal verdubbelen. Meer dan tweehonderd van de studentenkoten liggen in Gent. Om hun plan te verwezenlijken, wil Quares 10 miljoen euro ophalen bij investeerders.