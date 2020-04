Vandalen spuiten graffiti op gevel van kantoorgebouw en gieten olie op parking Jill Dhondt

05 april 2020

19u32 0 Gent Een kantoorsite in Wachtebeke werd vannacht, tussen middernacht en 2 uur, ernstig beschadigd. Op de gevel werden zwarte strepen en de tekst ‘blijf in uw kot’ gespoten met graffiti, en de parking werd overgoten met olie. De eigenaar hoopt dat de vandalen zich kenbaar maken, zodat er geen verdere streken volgen.

Ellen Baele, eigenaar van een garage en een koetswerkbedrijf in Zelzate, kocht na lang twijfelen een kantoorgebouw in Wachtebeke. Daarin zouden een tweehandscentrum, een kantoorruimte en een leslokaal komen. Omwille van de maatregelen werd de opening van het gebouw uitgesteld, maar de aannemer mocht wel verder werken aan de parking met een beperkte ploeg. Vorige week kreeg de aannemer echter een telefoontje, van iemand die het niet kunnen vond dat ze doorwerkten in tijden van corona. “Die man had echter toestemming gekregen om verder te werken. Wij en zij zijn met alles in orde, we passen ons aan de regels aan. Maar wij zijn niet diegene die uit ons kot zijn gekomen, om op een andere gevel ‘blijf in uw kot’ te schrijven.”

De parking werd vrijdagavond afgewerkt, maar deze ochtend kreeg Ellen te horen dat de parking en de gevel van het gebouw besmeurd waren. Op de gevel hadden enkele vandalen zwarte strepen en de boodschap ‘blijf in uw kot’ getekend, en de parking hadden ze bedekt met olie. De olie is intussen in de klinkers gedrongen, die gaat er niet meer uit. “De rekening voor die parking, 70.000 euro, was zelf nog niet betaald. De buren hebben tussen middernacht en 2 uur gelach en gejoel gehoord. We weten ook dat ze met de fiets waren, en een bendeke vormden.”

Aangeven zonder verdere gevolgen

“We vragen aan de daders om zich kenbaar te maken, via een Facebookbericht. Als ze zich melden, beloven we geen verdere gevolgschade. We zouden ze vragen om te helpen opkuisen, maar we gaan ze niet aangeven aan de politie. We willen gewoon weten of we een mikpunt vormen voor verder vandalisme. Werden die mensen opgezet tegen ons, of hebben ze het gewoon uit verveling gedaan? Als ik weet wie het is, en waarom ze het gedaan hebben, moet ik geen schrik meer hebben voor volgende acties. Als we weten dat die mensen geen haat dragen tegenover ons of onze aannemer, dan hebben we tenminste gemoedsrust.”