Vandalen richten ravage aan op campus Wetenschappen UGent: schade loopt op tot honderdduizenden euro’s Didier Verbaere

24 juni 2020

20u10 44 Gent In verschillende gebouwen van de campus Wetenschappen van de UGent hebben vandalen dinsdagnacht beschadigingen aangebracht aan airco’s, ramen en machines. De schade loopt in de honderdduizenden euro’s en onderzoeken kunnen vertraging oplopen. De politie start een onderzoek op.

Aan de campus aan de Sterre in de Krijgslaan trokken vandalen dinsdagnacht een spoor van vernieling. Vuilnisbakken werden er door ramen gegooid, airco’s afgerukt en computers en machines werden in een lokaal vernield. Op één van de vernielde ramen stond een boodschap ‘Denkrecht’ met bloed geschreven.

“Heel wat onderzoeken zijn verloren of lopen vertraging op omdat de airco een tijdlang was afgesloten. Zeker in het vernielde lokaal is heel wat materiaal verloren”, meldt de Universiteit Gent. De schade zou oplopen tot in de honderdduizenden euro’s. Het gerecht kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Maar camerabeelden zijn er niet.