Vandalen dwarsbomen bpost: banden van zeven wagens leeggelopen Jeffrey Dujardin

01 juli 2019

Aan het postkantoor van Mariakerke op de Claeys-Bouüaertlaan zijn vandalen aan het werk geweest. Maandagochtend werd vastgesteld dat van zeven postwagens twaalf banden leeggelopen waren. “Ze moeten hun werk ervan gemaakt hebben om ze één voor één te laten leeglopen”, klinkt het bij de Gentse politie. “Meestal doen ze dit door een steentje tussen de band te steken.” Door het voorval was er hinder voor de postbodes die de krantenbedeling deden om 5 uur ‘s ochtends. Gelukkig konden wagens vanuit andere postkantoren in de buurt overgebracht worden, en konden reservewielen het probleem oplossen. Het is niet de eerste keer dat de post in Mariakerke te maken krijgt met vandalen. Eind oktober werd hetzelfde vastgesteld bij vijf voertuigen. Van de dader(s) is geen spoor.