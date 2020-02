Vandalen besmeuren auto’s en huizen met verfbussen in Oostakker Didier Verbaere

08 februari 2020

In het centrum van Oostakker werden in de nacht van vrijdag op zaterdag auto’s, huizen en brievenbussen door vandalen besmeurd met verfbussen. Er zijn meldingen in de Gentstraat, Puigem en de Wolfputstraat. De buurt roept alle slachtoffer van graffiti schade op om aangifte te doen bij de politie. Later meer.