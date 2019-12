Vandaal teistert Coupure-wijk met graffiti op garagepoorten Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

11 december 2019

19u56 0 Gent Op verschillende garagepoorten in de omgeving van de Coupure zijn bewoners het slachtoffer geworden van een vandaal.

De dader liet verschillende boodschappen achter op garagepoorten zoals ‘You are awesome’ of ‘Let’s make love’. Als de dader gevat wordt, riskeert hij een GAS-boete. In september werd nog een graffitispuiter opgepakt die vier café’s in de Overpoort ‘tagde’.