Vandaal spuit brandblusser leeg, woontoren Nieuw Gent ontruimd Cedric Matthys

23 oktober 2019

22u07 0 Gent Een woontoren in de Kikvorsstraat, ook wel gekend als Nieuw Gent, werd woensdagavond ontruimd. Achteraf bleek het te gaan om een grap van een vandaal.

“Het is nu al de vierde keer dit jaar dat ze ons dit lappen.” Een buurtbewoner kon duidelijk niet lachen met de laatste frats in een van de sociale woontorens in Nieuw Gent. Woensdagavond werd het gebouw voor de zoveelste keer ontruimd. Een vandaal spoot een brandblusser leeg. Een van de bewoners dacht aan brand en belde het noodnummer.

Vandaal

“We kregen een melding binnen dat er in de gang lichte rookontwikkeling hing”, klinkt het bij de Gentse politie. “Zo’n oproep nemen we uiteraard serieus. We lieten het gebouw onmiddellijk ontruimen.” De politie startte intussen een onderzoek. Als de dader gevat wordt, mag hij zich aan een gepeperde rekening verwachten.