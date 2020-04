Vandaag De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

Als van het Lam Gods geslagen door het nieuws dat de Gentse Feesten 2020 definitief niet zullen plaatsvinden, keek ik deze week naar Vandaag, het duidingsprogramma op Eén. Daar werd Mathias De Clercq aangekondigd en met een laatste sprankeltje hoop op een Gentse Feesten-light hing ik aan zijn lippen. Onze burgemeester zat in het decor een beetje onwennig op zijn stoel te draaien toen viroloog Van Ranst de beslissingen van de veiligheidsraad toelichtte en toen het zijn beurt was, gaf hij een geslagen indruk. We hebben onze meningsverschillen, Mathias en ik, en soms pak ik hem hard aan in deze column, maar dit keer had ik met hem te doen. Kom het maar eens vertellen voor heel Vlaanderen, dat het allermooiste evenement van Europa een jaar overslaat. En dat je als opper-Gentenaar achter die beslissing moet staan. “De Gentse Feesten werken verbindend en verwonderend”, mijmerde Mathias luidop, als was het een smeekbede aan de veiligheidsraad en het virus zelf om onze heilige 10 dagen te ontzien. Toen gastvrouw Danira Boukhriss er in een poging om het gesprek een luchtige draai te geven, uitfloepte dat de Gentse Feesten wel vervloekt leken sinds De Clercq burgemeester is, kwam dat bij Mathias zichtbaar hard aan. Waar burgemeesters als die van Middelkerke en Antwerpen juffrouw Boukhriss van een dusdanig antwoord zouden hebben gediend dat ze met onmiddellijke ingang het nieuws bij Ketnet zou kunnen gaan presenteren, bleef onze burgervader beleefd en bedankte hij meneer Van Ranst voor zijn werk. In 1 adem loofde hij zijn politiemensen voor hun optreden tegen die 2 hoog gediplomeerde onnozelaars die diezelfde flikken voor nazi’s hadden uitgemaakt. Misschien kan Mathias die 2 op de Groentemarkt van pek en veren laten voorzien en met veel bombarie de stad uit jagen. Dan krijgen we toch nog een béétje een feestgevoel.