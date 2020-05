Vandaag starten alle scholen: koorts meten, handen wassen, afstand houden, en tussendoor ook nog les Sabine Van Damme Jill Dhondt Wietske Vos

18 mei 2020

09u23 0 Gent De meeste scholen draaiden vrijdag al een proefdag, vanaf vandaag is het ‘voor echt’. De kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar en de jongeren van het zesde middelbaar zitten weer op de schoolbanken. Slechts enkele dagen in de week en niet allemaal tegelijk, maar toch.

Basisschool De Wijze Eik in Mariakerke: “Op papier lijkt alles geregeld, maar hoe realistisch is dat in de praktijk?”

Op basisschool De Wijze Eik is het vandaag de eerste lesdag, vrijdag werd er nog geen les gegeven. Alles is tot in de puntje voorbereid: met lint afgespannen speelzones op de speelplaats, met geknutselde kranen, met tape op de grond in de klas hokjes van 4 vierkante meter. “We hebben het draaiboek gevolgd, en volgen uiteraard alle richtlijnen”, zegt directeur Miguel Plets. “Maar hoe realistisch is dat in de praktijk? Kan je van kinderen van 7 vragen om tijdens het spelen van anderhalve meter afstand te houden? En als het kindje dat in de klas het verst van de deur zit naar toilet moet, moet je dan echt eerst de hele klas ontruimen om dat kindje door te laten?” (Lees verder onder de foto)

De kinderen zelf zagen het in elk geval zitten. Ze hadden allemaal het instructiefilmpje gezien dat de school had gemaakt, en wisten dus dat Juf An bij de poort hun temperatuur zou meten. Via pijltjes op de grond ging het richting kraantjes om de handen te wassen. Verderop wees een andere juf de juist speelzone aan. De eigen juf stuurde de kindjes dan in de juiste volgorde de klas in naar hun bankje, en liet ze dan nog eens de handjes ontsmetten. (Lees verder onder de foto)

Allemaal waren ze enthousiast om de kinderen terug te zien. Maar sommige leerkrachten geven grif toe zelf schrik te hebben om besmet te raken. Verder is het ook gewoon een heel gedoe, met klasbubbels en opvangbubbels en aparte ingangen. Maar de kinderen zelf? Die lijken zich moeiteloos aan te passen aan de nieuwe spelregels. En die zijn vooral blij om hun vriendjes én hun juf terug te zien.