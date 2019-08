Vandaag bleef het volk alvast niet weg door de hitte Erik De Troyer

24 augustus 2019

Tijdens de Gentse Feesten bleef de stad bij momenten akelig leeg door de hittegolf maar de 30 graden van vandaag hadden een omgekeerd effect. Het was over de koppen lopen in de binnenstad en de terrassen zaten vol. Een topdag voor de horeca dus en het blijft nog zeker zo’n weertje tot woensdag.