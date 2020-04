Vanavond virtuele rondleiding

door Van Eyck-tentoonstelling:

al 14.000 inschrijvingen

Erik De Troyer

08 april 2020

Al meer dan 14.000 kunstliefhebbers hebben zich ingeschreven voor de virtuele live rondleiding door de tentoonstelling 'Van Eyck, een optical revolution' in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) van woensdagavond. Till-Holger Borchert, een van de curatoren van de tentoonstelling, is de gids tijdens de tentoonstelling die woensdag om

19 uur in première gaat op Facebook.

Net als alle andere musea moest het MSK de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Vervelend voor de vele tickethouders die de mooie tentoonstelling missen én vervelend voor het MSK en de stad die fors investeerden in de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optical revolution’. Een aantal wereldwijde topstukken blijven door de sluiting al ruim drie weken onbekeken.

Digitaal visitekaartje

“Als de wereld niet naar Van Eyck kan komen kijken, sturen we Van Eyck virtueel de wereld in”, zei Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bij de lancering. “Dankzij het ‘Stay At Home Museum’-project van Toerisme Vlaanderen en zijn museumpartners, kunnen we kunstliefhebbers van over de hele wereld in contact brengen met de grootmeester. ‘Van Eyck, een optische revolutie’ wordt een digitaal visitekaartje voor Vlaanderen.”

De virtuele rondleiding in het MSK gaat vanavond in première om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden via de Facebookpagina Flemish Masters. Na de première is de tentoonstelling te zien op YouTube.

Intussen zijn de stad en de verzekeraar nog steeds in overleg, voorlopig kan nog niet ingeschat worden of de tentoonstelling de deuren nog zal kunnen openen of niet.