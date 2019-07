Vanavond starten de Gentse Feesten! Onze tips voor vandaag SD

19 juli 2019

De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Openingsevent Gentse Feesten

19u: Sint-Bavo Humaniora - Reep 4

Vorig jaar openden de Gentse Feesten met een spectaculair bliksemgevecht, dit jaar is het aan de Gentenaren zelf om voor het spektakel te zorgen. Honderden inwoners van de stad én een 50-koppig showorkest zullen de Feesten namelijk al zingend inzetten, terwijl koorddansers een hoogteparcours bewandelen. Meezingen is een pluspunt, zangtalent is niet nodig.

Polé Polé Band & Guests

21u: Korenlei & Graslei

Het Polé Polé-podium - tijdens de Gentse Feesten altijd garant voor een zwoel feestje van pop, latin en world-muziek - opent de tiendaagse met een eigen live band. Sandrine, Monique Hacrum, Jimmy Colman en Coco Jr. zingen een mix van soul, stomende funk, R&B, reggae & motown hits. Dat wordt dansen geblazen!

Like a Tree - Hocus Pocus Theatre UK

13u: Luisterplein

Ook voor de allerkleinsten is er voldoende te beleven op de Gentse Feesten. Zoals dit poppentheaterstuk, geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, van het Britse Hocus Pocus Theatre. Diep in het woud groeit een klein boompje, van diep onder de aarde omhoog naar de hemel. Tegelijk wordt een kind geboren. Hun beide levens verstrengelen zich in een ontroerend verhaal over leven, liefde en alles wat erbij hoort.